Телеграм бот
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Телеграм бот
Привет. Мне пришла в голову идея – создать бота в Телеграм, который будет принимать заявки на покупки билетов на концерты. Мы с ребятами запускаем новый проект, хочется автоматизировать процесс. Поможете?
Re: Телеграм бот
Добрый день. Конечно, я всегда готова отписаться и проконсультировать. Буквально недавно в интернете просматривала статьи на эту тему и остановилась на одной инструкции, которая сразу же привлекла моё внимание. Вот этот https://bot-t.com/site/join бот принимающий заявки поможет вам решить сразу много вопросов. Удастся сэкономить время, улучшить качество обслуживания и ускорить сам процесс сбора информации. Поэтому, чем быстрее вы ознакомитесь со статьёй, тем быстрее запустите сам процесс. У меня на создание и настройку бота ушло всего полчаса.
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