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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1004 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Телеграм бот Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:32 Привет. Мне пришла в голову идея – создать бота в Телеграм, который будет принимать заявки на покупки билетов на концерты. Мы с ребятами запускаем новый проект, хочется автоматизировать процесс. Поможете? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1005 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Телеграм бот Цитата Сообщение zevc » 23 минуты назад Добрый день. Конечно, я всегда готова отписаться и проконсультировать. Буквально недавно в интернете просматривала статьи на эту тему и остановилась на одной инструкции, которая сразу же привлекла моё внимание. Вот этот https://bot-t.com/site/join бот принимающий заявки поможет вам решить сразу много вопросов. Удастся сэкономить время, улучшить качество обслуживания и ускорить сам процесс сбора информации. Поэтому, чем быстрее вы ознакомитесь со статьёй, тем быстрее запустите сам процесс. У меня на создание и настройку бота ушло всего полчаса. Вернуться к началу

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