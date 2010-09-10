Телеграм бот

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Телеграм бот

Сообщение klonik » Сегодня, 12:32

Привет. Мне пришла в голову идея – создать бота в Телеграм, который будет принимать заявки на покупки билетов на концерты. Мы с ребятами запускаем новый проект, хочется автоматизировать процесс. Поможете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Телеграм бот

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Добрый день. Конечно, я всегда готова отписаться и проконсультировать. Буквально недавно в интернете просматривала статьи на эту тему и остановилась на одной инструкции, которая сразу же привлекла моё внимание. Вот этот https://bot-t.com/site/join бот принимающий заявки поможет вам решить сразу много вопросов. Удастся сэкономить время, улучшить качество обслуживания и ускорить сам процесс сбора информации. Поэтому, чем быстрее вы ознакомитесь со статьёй, тем быстрее запустите сам процесс. У меня на создание и настройку бота ушло всего полчаса.
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