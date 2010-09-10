Сообщение Hiper » Сегодня, 18:55

Я хочу понять из какого материала строиться будет наиболее выгодно? У вас же, насколько я понимаю, есть какой-то персональный опыт по деревянному строитекльству, если да, то поделитесь? Просто не хочется, чтобы по окончании работ впотом уже во время усадки появились щели в стенах или какие-то другие проблемы, которые могут проявиться во время деревянного строительства.