Строительство бани из бруса в Рязани

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » Сегодня, 14:55

Нужна помощь в выборе материала для строительства бани. Думаю между брусом и профилированным брусом. Подскажите, имеет ли смысл строить баню из сухого бруса, или все-таки лучше взять варианты под усадку и подождать год, и не переплачивать?
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » Сегодня, 17:09

Вы что сейчас хотите понять? Какой материал лучше? Это все брус, и да там у каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, то есть что-то дешевле, что-то дороже, где-то по времени необходимо меньше ждать усадку, чем обычно. Для сравнения цен можете, например, вот здесь https://kostroma-srub.ru/bani/proekty-ban-iz-brusa.html посмотреть. Кострома-сруб - это как раз изготовители домов и бань из бруса в том числе.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » Сегодня, 18:55

Я хочу понять из какого материала строиться будет наиболее выгодно? У вас же, насколько я понимаю, есть какой-то персональный опыт по деревянному строитекльству, если да, то поделитесь? Просто не хочется, чтобы по окончании работ впотом уже во время усадки появились щели в стенах или какие-то другие проблемы, которые могут проявиться во время деревянного строительства.
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