Сообщение Oliver » 27 авг 2023, 21:18

Но при этом рассматриваете только брус. Да, если вы хотите подешевле, то можно будет взять просто из обычного бруса, все будет дешевле. Если хотите минимум отделки, то можно будет приобрести варианты из профилированного бруса, там можно будет фасад бани просто отшлифовать и покрасить. Кострома-сруб, если что, строят и так и так.