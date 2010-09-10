Строительство бани из бруса в Рязани

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 27 авг 2023, 14:55

Нужна помощь в выборе материала для строительства бани. Думаю между брусом и профилированным брусом. Подскажите, имеет ли смысл строить баню из сухого бруса, или все-таки лучше взять варианты под усадку и подождать год, и не переплачивать?
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 27 авг 2023, 17:09

Вы что сейчас хотите понять? Какой материал лучше? Это все брус, и да там у каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, то есть что-то дешевле, что-то дороже, где-то по времени необходимо меньше ждать усадку, чем обычно. Для сравнения цен можете, например, вот здесь https://kostroma-srub.ru/bani/proekty-ban-iz-brusa.html посмотреть. Кострома-сруб - это как раз изготовители домов и бань из бруса в том числе.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 27 авг 2023, 18:55

Я хочу понять из какого материала строиться будет наиболее выгодно? У вас же, насколько я понимаю, есть какой-то персональный опыт по деревянному строитекльству, если да, то поделитесь? Просто не хочется, чтобы по окончании работ впотом уже во время усадки появились щели в стенах или какие-то другие проблемы, которые могут проявиться во время деревянного строительства.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 27 авг 2023, 21:18

Но при этом рассматриваете только брус. Да, если вы хотите подешевле, то можно будет взять просто из обычного бруса, все будет дешевле. Если хотите минимум отделки, то можно будет приобрести варианты из профилированного бруса, там можно будет фасад бани просто отшлифовать и покрасить. Кострома-сруб, если что, строят и так и так.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 27 авг 2023, 22:13

Именно поэтому мне и важно было посмотреть в том числе и варианты, например, по фундаменту, крыше, толщине стен. Вот у вас они какие были? Просто тоже думаю: стоит ли тратиться на ленточный фундамент? Или можно установить все на свайный? Который по выкладкам ваших строителей в два раза дешевле выходит.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 17 окт 2023, 20:27

Можно посмотреть в том числе и варианты с разными проектами. Кстати, не вижу никаких проблем в том,чтобы дом или баню установить на сваи. тоже нормальный фундамент, к тому же еще и выходит дешевле, дешевле даже чем ленточный фундамент. Так что да, это выгодный вариант.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение gonchar84 » 14 минут назад

Если строительные материалы уже закупили. а так же нашли зимнюю рабочую одежду , то можно приступать к строительству. В принципе за месяц можно выполнить основные работы и приступить к отделочным. Так что на Новый Год сможете хорошенько попариться.
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