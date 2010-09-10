Сообщение Oliver » 02 авг 2024, 13:27

Да, можно все взять, тем более можно было все посмотреть, к тому же можно было выбрать и фундамент и стены и крышу. Соответственно есть в том числе и разные варианты, в том числе можно было посмотреть все, тем более все строят не так долго.