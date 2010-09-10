Строительство бани из бруса в Рязани

Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 27 авг 2023, 14:55

Нужна помощь в выборе материала для строительства бани. Думаю между брусом и профилированным брусом. Подскажите, имеет ли смысл строить баню из сухого бруса, или все-таки лучше взять варианты под усадку и подождать год, и не переплачивать?
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 27 авг 2023, 17:09

Вы что сейчас хотите понять? Какой материал лучше? Это все брус, и да там у каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, то есть что-то дешевле, что-то дороже, где-то по времени необходимо меньше ждать усадку, чем обычно. Для сравнения цен можете, например, вот здесь https://kostroma-srub.ru/bani/proekty-ban-iz-brusa.html посмотреть. Кострома-сруб - это как раз изготовители домов и бань из бруса в том числе.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 27 авг 2023, 18:55

Я хочу понять из какого материала строиться будет наиболее выгодно? У вас же, насколько я понимаю, есть какой-то персональный опыт по деревянному строитекльству, если да, то поделитесь? Просто не хочется, чтобы по окончании работ впотом уже во время усадки появились щели в стенах или какие-то другие проблемы, которые могут проявиться во время деревянного строительства.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 27 авг 2023, 21:18

Но при этом рассматриваете только брус. Да, если вы хотите подешевле, то можно будет взять просто из обычного бруса, все будет дешевле. Если хотите минимум отделки, то можно будет приобрести варианты из профилированного бруса, там можно будет фасад бани просто отшлифовать и покрасить. Кострома-сруб, если что, строят и так и так.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 27 авг 2023, 22:13

Именно поэтому мне и важно было посмотреть в том числе и варианты, например, по фундаменту, крыше, толщине стен. Вот у вас они какие были? Просто тоже думаю: стоит ли тратиться на ленточный фундамент? Или можно установить все на свайный? Который по выкладкам ваших строителей в два раза дешевле выходит.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 17 окт 2023, 20:27

Можно посмотреть в том числе и варианты с разными проектами. Кстати, не вижу никаких проблем в том,чтобы дом или баню установить на сваи. тоже нормальный фундамент, к тому же еще и выходит дешевле, дешевле даже чем ленточный фундамент. Так что да, это выгодный вариант.
gonchar84
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение gonchar84 » 08 ноя 2023, 09:57

Если строительные материалы уже закупили. а так же нашли зимнюю рабочую одежду , то можно приступать к строительству. В принципе за месяц можно выполнить основные работы и приступить к отделочным. Так что на Новый Год сможете хорошенько попариться.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 20 дек 2023, 03:03

Oliver писал(а):Можно посмотреть в том числе и варианты с разными проектами. Кстати, не вижу никаких проблем в том,чтобы дом или баню установить на сваи. тоже нормальный фундамент, к тому же еще и выходит дешевле, дешевле даже чем ленточный фундамент. Так что да, это выгодный вариант.

Ну да, проекты подобные здесь https://kostroma-srub.ru/ как бы есть. Только вопрос: если хочешь в бане купель или бассейн, то поод них в любом случае подливку делать придется. Это касается и свайного и ленточных фундаментов, т.к. там давление на грунт выше будет.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 15 фев 2024, 13:41

Так они в этом разбираются, все-таки это все равно не так дорого, как ставить все на монолитную плиту и опять же, там специалисты разбираются, они подскажут и запроектируют подливки там, где это требуется. Так что это лучше всего именно со специалистами обсудить.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 25 мар 2024, 09:15

Да, спасибо, я знаю. Они же строительством давно занимаются. Нам же они баню тоже возводили не просто парная и предбанник, там и комнаты отдыха, и помывочная, и купель. Все это тоже было. Ну и фундамент и кровлю тоже они делали, остальное мы уже сами.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 20 май 2024, 09:45

Ну так можно будет все посмотреть также и с учетом различных особенностей строительства из бруса. К этому относится и усадка и другие возможные проблемы, поэтому рекомендации строителей лучше соблюдать, да и самим немного изучить информацию.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 26 июн 2024, 08:51

Можно все посмотреть у них, то есть можно будет все взять с достаточно хорошим прайсом, плюс опыт большой, а это решает. Ну и если нужно что-то особенное, то они это могут вполне сделать. Там много проектов, которые существенно отличаются, от типовых, так что можно могут индивидуальный проект сделать.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 02 авг 2024, 13:27

Да, можно все взять, тем более можно было все посмотреть, к тому же можно было выбрать и фундамент и стены и крышу. Соответственно есть в том числе и разные варианты, в том числе можно было посмотреть все, тем более все строят не так долго.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 08 сен 2024, 12:50

Ну да, причем могу сказать, что количество уже реализованных проектов у Кострома-сруб существенно больше того, что представлено у них на сайте, так что можно брать просто у них запросить, и скорее всего необходимый проект они вам подберут.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 11 окт 2024, 17:09

Можно будет посмотреть, все потому, что там у Кострома-сруб есть отличные варианты по строительству. Так что там разные работы есть, причем и фундаментные и кровельные работы они тоже делают.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 29 ноя 2024, 10:44

Что важно, строят они все под ключ, соответственно, можно не думать, а как подвезти материалы? Потому что всей логистикой и организацией работ занимаются подрядчики, а не заказчитк. И в этом плане особенно удобно работать с Кострома-сруб.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 07 янв 2025, 11:26

Ну как, фундамент, сруб и крышу. Коммуникациями и отделочными работами у нас уже другие специалисты занимались, но, в целом, да, Кострома-сруб - это именно строительная компания, а не просто плотники, и гарантии единые от одной компании.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » 05 фев 2025, 19:50

Соглашусь, смысла делать сразу коммуникации нет, потому что баня дает усадку. Даже если строить все из сухого бруса, то усадка все равно будет, да меньше по времени, но она все равно будет. У нас напряга не было, мы все равно только через год к отделке приступили.
Oliver
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 26 мар 2025, 09:33

Можно все посмотреть, тем более, что там сейчас есть технологии ускорения усадки, но либо, что актуально для бани: все коммуникации ведите открытым способом. Но, как минимум, сруб нужно будет все равно просушить.
Hiper
Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » Сегодня, 08:36

Меня полностью устраивает, как они построили дом. Компания работает в этом направлении давно, мы обратились по рекомендации и не ошиблись. Все работы они организовали самостоятельно, проблем с качеством не возникло. Сейчас усадка полностью завершена — никаких трещин и щелей нет.
