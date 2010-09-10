Строительство бани из бруса в Рязани

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 53 минуты назад

Можно изучить разные варианты, но у нас специалисты «Кострома-Сруб» https://kostroma-srub.ru/ выполняли все работы полностью под ключ. Они сами организовывали процесс, а мы только оплачивали выполненные работы. Бытовки и прочее они также обеспечивали самостоятельно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя