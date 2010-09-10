Строительство бани из бруса в Рязани

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Oliver
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Oliver » 23 окт 2025, 16:29

Можно изучить разные варианты, но у нас специалисты «Кострома-Сруб» https://kostroma-srub.ru/ выполняли все работы полностью под ключ. Они сами организовывали процесс, а мы только оплачивали выполненные работы. Бытовки и прочее они также обеспечивали самостоятельно.
Hiper
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани из бруса в Рязани

Сообщение Hiper » Сегодня, 16:06

Ну они профессионалы, поэтому ошибок новичков у них нет, и в целом они их просто не допускают. Проблем со стенами или фундаментом тоже не возникает. К тому же они выполняют всё полностью под ключ — фундамент, сруб и крышу.
