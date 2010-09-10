Сообщение Hiper » 20 ноя 2025, 16:06

Ну они профессионалы, поэтому ошибок новичков у них нет, и в целом они их просто не допускают. Проблем со стенами или фундаментом тоже не возникает. К тому же они выполняют всё полностью под ключ — фундамент, сруб и крышу.