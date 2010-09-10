Строительство бани из бруса в Рязани
Re: Строительство бани из бруса в Рязани
Можно изучить разные варианты, но у нас специалисты «Кострома-Сруб» https://kostroma-srub.ru/ выполняли все работы полностью под ключ. Они сами организовывали процесс, а мы только оплачивали выполненные работы. Бытовки и прочее они также обеспечивали самостоятельно.
Re: Строительство бани из бруса в Рязани
Ну они профессионалы, поэтому ошибок новичков у них нет, и в целом они их просто не допускают. Проблем со стенами или фундаментом тоже не возникает. К тому же они выполняют всё полностью под ключ — фундамент, сруб и крышу.
Re: Строительство бани из бруса в Рязани
Да, важно обращать внимание на способ сборки венцов, используемый межвенцовый утеплитель, качество рубки углов и другие подобные детали. Нюансов действительно много, и специалисты должны хорошо в них разбираться. При правильном выполнении работ проблем во время усадки не возникает.
Re: Строительство бани из бруса в Рязани
В целом, строительство типового проекта — это ещё не полный дом. Следует понимать, что цена, которую называют строители за типовой домокомплект, включает только фундамент, сруб и крышу. Коммуникации, окна, двери и отделка в эту стоимость не входят.
