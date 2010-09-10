Строительство бани из бруса в Рязани
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Можно изучить разные варианты, но у нас специалисты «Кострома-Сруб» https://kostroma-srub.ru/ выполняли все работы полностью под ключ. Они сами организовывали процесс, а мы только оплачивали выполненные работы. Бытовки и прочее они также обеспечивали самостоятельно.
Ну они профессионалы, поэтому ошибок новичков у них нет, и в целом они их просто не допускают. Проблем со стенами или фундаментом тоже не возникает. К тому же они выполняют всё полностью под ключ — фундамент, сруб и крышу.
Да, важно обращать внимание на способ сборки венцов, используемый межвенцовый утеплитель, качество рубки углов и другие подобные детали. Нюансов действительно много, и специалисты должны хорошо в них разбираться. При правильном выполнении работ проблем во время усадки не возникает.
В целом, строительство типового проекта — это ещё не полный дом. Следует понимать, что цена, которую называют строители за типовой домокомплект, включает только фундамент, сруб и крышу. Коммуникации, окна, двери и отделка в эту стоимость не входят.
В любом случае это обходится дешевле, чем строительство сопоставимого дома из дерева. Плюс можно заранее изучить предложения — у «Кострома-Сруб» стоимость указана на сайте, поэтому легко оценить бюджет и понять, подходит ли вам такой проект. А на отделочные работы можно отложить средства за время усадки дома.
Но действительно важно, когда строительная бригада работает последовательно и не растягивает процесс, не отвлекается на другие объекты и не пропадает на длительное время. В таком случае после сборки сруба объект спокойно передаётся заказчику, а дальше уже можно без спешки наблюдать за процессом усадки, контролировать состояние углов, межвенцовых соединений и обсадных коробок.
Отдельно заинтересовали угловые соединения. Раньше вообще не думал, что это настолько важно. Мне объяснили, что правильный теплый угол помогает уменьшить потери тепла и делает конструкцию надежнее. В бане это особенно важно, потому что там постоянно перепады температуры и влажности. Когда углы собраны качественно, помещение лучше сохраняет тепло и меньше риск появления щелей со временем.
