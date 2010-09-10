Наркологическая клиника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1006
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Наркологическая клиника

Сообщение zevc » 58 минут назад

Хотела у вас поинтересоваться и спросить, какую клинику в Перми выбрать для кодировки отца? Он снова начал пить и на этот раз всё серьёзно, планируем кодировать его с мамой и сделать это в ближайшее время.
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