Наркологическая клиника
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Наркологическая клиника
Хотела у вас поинтересоваться и спросить, какую клинику в Перми выбрать для кодировки отца? Он снова начал пить и на этот раз всё серьёзно, планируем кодировать его с мамой и сделать это в ближайшее время.
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