Сообщение zevc » 58 минут назад

Хотела у вас поинтересоваться и спросить, какую клинику в Перми выбрать для кодировки отца? Он снова начал пить и на этот раз всё серьёзно, планируем кодировать его с мамой и сделать это в ближайшее время.