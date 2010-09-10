Наркологическая клиника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1006
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Наркологическая клиника

Сообщение zevc » Вчера, 22:15

Хотела у вас поинтересоваться и спросить, какую клинику в Перми выбрать для кодировки отца? Он снова начал пить и на этот раз всё серьёзно, планируем кодировать его с мамой и сделать это в ближайшее время.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Наркологическая клиника

Сообщение klonik » Вчера, 23:27

Знакомая ситуация, потому что я сама просмотрела больше десятка разных сайтов, только потом остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Рекомендую вот тут https://zapoyam.net/ на странице взять номер телефона и позвонить или оставить заявку и вам обязательно перезвонит администратор, чтобы ответить на все важные вопросы. Хорошо, что я нашла эту клинику, потому что она помогла вытащить из крепких объятий пагубной зависимости моего любимого папочку. Не забывайте номера телефонов на такие сайты себе куда-то сохранять.
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