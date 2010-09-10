Сладости
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Сладости
Как часто вы покупаете ребенку сладости?
Re: Сладости
Чаще всего я их целыми наборами заказываю с интернет магазина «Лориан» https://lorian.ru/catalog/sladkie-podarki/ Тут наверное самые вкусные и недорогие подарки во всей Москве продаются. Что не упаковка то произведение искусства) Особенно красива упаковка из натурального дерева
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