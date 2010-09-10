Сладости

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Сладости

Сообщение Шапошникова » 30 авг 2023, 08:20

Как часто вы покупаете ребенку сладости?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Сладости

Сообщение Радищева » Сегодня, 13:26

Чаще всего я их целыми наборами заказываю с интернет магазина «Лориан» https://lorian.ru/catalog/sladkie-podarki/ Тут наверное самые вкусные и недорогие подарки во всей Москве продаются. Что не упаковка то произведение искусства) Особенно красива упаковка из натурального дерева
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