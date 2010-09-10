Соционика, тест

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Соционика, тест

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 17:12

Какой пройти тест в соционике, чтобы понять свой тип личности? Там много разных тестов предлагается: Вайсбанда, Майерс-Бриггс (MBTI) и так далее. Тут https://relaza.com/proyti-test хочу пройти именно последний, так как он вроде как пользуется большой популярностью и на Западе. Отзывы можете дать?
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