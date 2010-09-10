Межкомнатные двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Межкомнатные двери

Сообщение zevc » Сегодня, 10:47

Добрый день. Вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой торговой площадки и заказывать в интернете межкомнатные двери с доставкой и установкой в Москве? А то я не знаю, как быть с чего именно следует начать?
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