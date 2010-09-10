Сообщение zevc » Сегодня, 10:47

Добрый день. Вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой торговой площадки и заказывать в интернете межкомнатные двери с доставкой и установкой в Москве? А то я не знаю, как быть с чего именно следует начать?