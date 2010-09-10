Жидкость для курения

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Жидкость для курения

Сообщение zevc » Сегодня, 12:19

Услугами, каких компаний вам уже приходилось пользоваться для покупки солевых жидкостей? Мы планируем расширить ассортимент своего магазина, поэтому нужна ваша консультация и помощь. Как быть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Жидкость для курения

Сообщение klonik » Сегодня, 13:53

Здравствуйте. Я ориентировалась на отзывы в интернете, а потом уже только сделала выбор в пользу одной компании. Можете прямо сейчас внимательно изучить условия оплаты и сроки доставки по стране, здесь https://bycandylab.ru/ в каталоге выбрать подходящие вкусы солевых жидкостей с никотином и без него. Если честно, то от такого разнообразия глаза просто разбегаются в разные стороны, мы в ассортименте заказывали. Клиенты быстро распробовали и разобрали всё, что привезли. Пришлось снова на сайте дублировать заявку, теперь только с этими ребятами сотрудничаем, у них есть все сертификаты качества и цены оптовые.
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