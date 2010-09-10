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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1007 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Жидкость для курения Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 13:53 Здравствуйте. Я ориентировалась на отзывы в интернете, а потом уже только сделала выбор в пользу одной компании. Можете прямо сейчас внимательно изучить условия оплаты и сроки доставки по стране, здесь https://bycandylab.ru/ в каталоге выбрать подходящие вкусы солевых жидкостей с никотином и без него. Если честно, то от такого разнообразия глаза просто разбегаются в разные стороны, мы в ассортименте заказывали. Клиенты быстро распробовали и разобрали всё, что привезли. Пришлось снова на сайте дублировать заявку, теперь только с этими ребятами сотрудничаем, у них есть все сертификаты качества и цены оптовые. Вернуться к началу

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