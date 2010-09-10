Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:28

Извините за просьбу, но нужна помощь от тех, кто работает в сфере строительства. Встала передо мной необходимость написать небольшую инструкцию-доклад на тему СРО. Что такое, как вступить, зачем надо и так далее. В инете общее описание, нужна конкретика. Если вы или ваши знакомые работали с этим, расскажите что к чему.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1011
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:05

Здравствуйте, я вам сейчас тут кратко опишу, а если будут вопросы пишите лично. СРО это такая лицензия, которая заказчику (а не вам) дает гарантии по строительству. Без СРО работать как бы можно, но как бы нельзя. Если что-то случится, то увы, никто не поможет. Оформляется специальными компаниями. Этой https://ufa.stroyurist.ru/services/sro/sro-stroiteley/ , например, и не только. Сравнить можно с кассой взаимопомощи, так как предусмотрены страховые взносы.
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