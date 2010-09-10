Ретронслятор GSM
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Ретронслятор GSM
Привет, есть пара вопросов к тем, кто работает в сфере связи. Первое – можно ли купить промышленный – именно промышленный, не бытовой! – ретранслятор гражданскому лицу. Второе – есть ли новые технологии, которые позволяют обеспечить бесперебойную связь на большой площади при минимальных затратах?
Re: Ретронслятор GSM
Я работаю в смежной сфере, могу ответить только на первый вопрос. Несмотря на все происходящее промышленные ретрансляторы все так же продаются всем желающим. Вот тут https://tisscom.ru/promyshlennye-retranslyatory-gsm , например, можете посмотреть по характеристикам. Про технологии новые не слышал, отрицать их существование не буду. Не все нам, простым смертным, доступно при текущей ситуации.
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