Сообщение klonik » Вчера, 21:33

Привет, есть пара вопросов к тем, кто работает в сфере связи. Первое – можно ли купить промышленный – именно промышленный, не бытовой! – ретранслятор гражданскому лицу. Второе – есть ли новые технологии, которые позволяют обеспечить бесперебойную связь на большой площади при минимальных затратах?