Сообщение zevc » Сегодня, 12:42

Добрый день. Помогите советами, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы найти и пройти интерактивные тесты ПДД? Интересно почитать комментарии, потому что у меня нет времени и желания вести поиски в интернете.