Тестирование ПДД
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Тестирование ПДД
Добрый день. Помогите советами, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы найти и пройти интерактивные тесты ПДД? Интересно почитать комментарии, потому что у меня нет времени и желания вести поиски в интернете.
Re: Тестирование ПДД
Я была на вашем месте, поэтому готова отписаться и проконсультировать. Проверять знания нужно, иначе как вы поймете, что готовы к сдаче экзамена? Теория только кажется лёгкой, но и тут имеются свои подводные камни, интерактивные тесты ПДД онлайн пройти удастся всем и каждому, кто настроился и готов проверить знания в ближайшие пять минут. Для удобства лучше ссылку себе куда-то сохранить, чтобы не пришлось, потом снова через какое-то время искать тесты в интернете, так они будут у вас под рукой.
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