Тестирование ПДД

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Тестирование ПДД

Сообщение zevc » Сегодня, 12:42

Добрый день. Помогите советами, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы найти и пройти интерактивные тесты ПДД? Интересно почитать комментарии, потому что у меня нет времени и желания вести поиски в интернете.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Тестирование ПДД

Сообщение klonik » Сегодня, 14:21

Я была на вашем месте, поэтому готова отписаться и проконсультировать. Проверять знания нужно, иначе как вы поймете, что готовы к сдаче экзамена? Теория только кажется лёгкой, но и тут имеются свои подводные камни, интерактивные тесты ПДД онлайн пройти удастся всем и каждому, кто настроился и готов проверить знания в ближайшие пять минут. Для удобства лучше ссылку себе куда-то сохранить, чтобы не пришлось, потом снова через какое-то время искать тесты в интернете, так они будут у вас под рукой.
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