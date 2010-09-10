Оборудование для тренажерного зала

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Оборудование для тренажерного зала

Сообщение zevc » Сегодня, 12:55

Рассматриваю варианты бизнеса. Всю сферу красоты обхожу стороной, там рынок уже переполнен. Тоже самое с вещами, бутик не потянуть, а с садовода возить желания нет. Бюджет плюс-минус шесть миллионов, есть возможность взять кредит. Куда податься?
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