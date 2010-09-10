Сообщение klonik » Вчера, 20:51

Я уже давно поняла, что люди на словах в интернете и в реальной жизни вообще разные. Но все чаще вижу истории, где люди приходят в магазин, начинают в чем-то сомневаться и требуют документы на товар показать. Ни разу в реальной жизни такого не видела. Мне кажется, что такого и нет…