Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1014
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:51

Я уже давно поняла, что люди на словах в интернете и в реальной жизни вообще разные. Но все чаще вижу истории, где люди приходят в магазин, начинают в чем-то сомневаться и требуют документы на товар показать. Ни разу в реальной жизни такого не видела. Мне кажется, что такого и нет…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:44

А я вам могу сказать, что есть. У нас тут недавно новый магазинчик у дома открылся, с первого посещения сомнительным показался. Месяц поработал и пошли жалобы покупателей, что продают подделки. Молчала, пока дочь не пожаловалась, тут уже не стерпела. Пошла в магазин, спросила, есть ли у них 982 постановление. Точнее декларация на товар, которая должна быть. И чудо – через неделю лавочку прикрыли.
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