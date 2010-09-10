Подскажите
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Подскажите
Я уже давно поняла, что люди на словах в интернете и в реальной жизни вообще разные. Но все чаще вижу истории, где люди приходят в магазин, начинают в чем-то сомневаться и требуют документы на товар показать. Ни разу в реальной жизни такого не видела. Мне кажется, что такого и нет…
Re: Подскажите
А я вам могу сказать, что есть. У нас тут недавно новый магазинчик у дома открылся, с первого посещения сомнительным показался. Месяц поработал и пошли жалобы покупателей, что продают подделки. Молчала, пока дочь не пожаловалась, тут уже не стерпела. Пошла в магазин, спросила, есть ли у них 982 постановление. Точнее декларация на товар, которая должна быть. И чудо – через неделю лавочку прикрыли.
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