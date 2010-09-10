Поверка счетчика
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Поверка счетчика
Девочки, всем доброго дня. Надумала сделать ремонт в ванной, заменить ванну на душевую. Прикинула несколько вариантов, практически для всех мешается счетчик на воду. Его реально перенести, не бесплатно, конечно? Или закон запрещает?
Re: Поверка счетчика
Доброго, так то вообще-то нельзя. Счетчик должен стоять там, где на плане отмечен и нигде больше. Но! Если плана у вас нет – а в многоэтажках он редко где есть – можете переносить в другое место. Узнать про план можно в управляющей компании своей. Вот тут можете спросить, возьмутся ли, мне Ир-сервис только поверку счетчиков воды делал. Напишите потом, чем дело кончилось. Сейчас покупаем с мужем квартиру детям на будущее, тоже планируем ремонт сделать…
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