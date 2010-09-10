Сообщение klonik » Вчера, 20:57

Девочки, всем доброго дня. Надумала сделать ремонт в ванной, заменить ванну на душевую. Прикинула несколько вариантов, практически для всех мешается счетчик на воду. Его реально перенести, не бесплатно, конечно? Или закон запрещает?