Поверка счетчика

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1014
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Поверка счетчика

Сообщение klonik » Вчера, 20:57

Девочки, всем доброго дня. Надумала сделать ремонт в ванной, заменить ванну на душевую. Прикинула несколько вариантов, практически для всех мешается счетчик на воду. Его реально перенести, не бесплатно, конечно? Или закон запрещает?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Поверка счетчика

Сообщение zevc » Вчера, 22:02

Доброго, так то вообще-то нельзя. Счетчик должен стоять там, где на плане отмечен и нигде больше. Но! Если плана у вас нет – а в многоэтажках он редко где есть – можете переносить в другое место. Узнать про план можно в управляющей компании своей. Вот тут можете спросить, возьмутся ли, мне Ир-сервис только поверку счетчиков воды делал. Напишите потом, чем дело кончилось. Сейчас покупаем с мужем квартиру детям на будущее, тоже планируем ремонт сделать…
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя