Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1014
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:04

Что означает независимая оценка строителя? Мужу на электронку пришло письмо, что скоро какая-то проверка будет. Проверят его как строителя, отказаться нельзя. Если на момент проверки заболеешь, то потом все равно достанут. Переживаем, чем это грозит. Кто знает?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:15

Муж у вас кем именно работает, строители то разные бывают. Так всю информацию по проверкам можно здесь https://nt.stroyurist.ru/nezavisimaya-o ... ifikatsii/ посмотреть, очень понятно написано. Насколько мне известно, никто ему экзамен как в школе устраивать не будет. Просто проверят, если ли образование то, какое заявлено. Работает ли именно этот человек и все такое. Если оформление официальное, то проблем никаких возникнуть не должно.
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