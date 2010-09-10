Подскажите
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Подскажите
Что означает независимая оценка строителя? Мужу на электронку пришло письмо, что скоро какая-то проверка будет. Проверят его как строителя, отказаться нельзя. Если на момент проверки заболеешь, то потом все равно достанут. Переживаем, чем это грозит. Кто знает?
Re: Подскажите
Муж у вас кем именно работает, строители то разные бывают. Так всю информацию по проверкам можно здесь https://nt.stroyurist.ru/nezavisimaya-o ... ifikatsii/ посмотреть, очень понятно написано. Насколько мне известно, никто ему экзамен как в школе устраивать не будет. Просто проверят, если ли образование то, какое заявлено. Работает ли именно этот человек и все такое. Если оформление официальное, то проблем никаких возникнуть не должно.
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