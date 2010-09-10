Сообщение klonik » Вчера, 21:04

Что означает независимая оценка строителя? Мужу на электронку пришло письмо, что скоро какая-то проверка будет. Проверят его как строителя, отказаться нельзя. Если на момент проверки заболеешь, то потом все равно достанут. Переживаем, чем это грозит. Кто знает?