Агрегатор курсов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Агрегатор курсов

Сообщение zevc » Сегодня, 12:39

Девушки, кто мне может объяснить – как работает агрегатор курсов? Интересует конкретный по вебдизайну, смотрю на агрегаторы. Один предлагает скидку, второй рассрочку, на сайте продавца потом по итогу ни того, ни другого. Смысл тогда через них искать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Агрегатор курсов

Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Я, конечно, не эксперт, но за время поиска нормального курса успела сделать наблюдения. Агрегатор деньги получает, если от него пришли в школу, вот и заманивают как могут. Больше всех не понравился go-course, лучшим из лучших оказался этот https://kurshub.ru/. С последнего даже удалось промокодом воспользоваться, сделали весьма неплохую скидку. Попробуйте, у них самый полный выбор.
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