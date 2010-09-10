Агрегатор курсов
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Агрегатор курсов
Девушки, кто мне может объяснить – как работает агрегатор курсов? Интересует конкретный по вебдизайну, смотрю на агрегаторы. Один предлагает скидку, второй рассрочку, на сайте продавца потом по итогу ни того, ни другого. Смысл тогда через них искать?
Re: Агрегатор курсов
Я, конечно, не эксперт, но за время поиска нормального курса успела сделать наблюдения. Агрегатор деньги получает, если от него пришли в школу, вот и заманивают как могут. Больше всех не понравился go-course, лучшим из лучших оказался этот https://kurshub.ru/. С последнего даже удалось промокодом воспользоваться, сделали весьма неплохую скидку. Попробуйте, у них самый полный выбор.
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