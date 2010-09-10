Сообщение zevc » Сегодня, 12:39

Девушки, кто мне может объяснить – как работает агрегатор курсов? Интересует конкретный по вебдизайну, смотрю на агрегаторы. Один предлагает скидку, второй рассрочку, на сайте продавца потом по итогу ни того, ни другого. Смысл тогда через них искать?