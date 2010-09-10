Сообщение zevc » Сегодня, 12:52

Кто-нибудь обрался к астрологам, чтобы определиться с профессией? Про себя: закончила экономический, работаю бухгалтером, удовольствия работа не приносит. Кем хочу быть сама определиться не могу. На работе девочки советуют к астрологу сходить, а есть ли смысл?