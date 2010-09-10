Институт психологии и астрологии

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Институт психологии и астрологии

Сообщение zevc » Сегодня, 12:52

Кто-нибудь обрался к астрологам, чтобы определиться с профессией? Про себя: закончила экономический, работаю бухгалтером, удовольствия работа не приносит. Кем хочу быть сама определиться не могу. На работе девочки советуют к астрологу сходить, а есть ли смысл?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Институт психологии и астрологии

Сообщение klonik » Сегодня, 15:46

Вы можете не верить, но иногда астролог оказывается полезнее психотерапевта. Я на личном приеме ни разу не была, себе здесь https://astroinstitut.ru/ нашла специалиста, общались через интернет. Я ей дала раскладку по дате и месту рождения, она мне раскладку по жизни. Оказалось, что из-за сестры я проживаю не свою жизнь. Переосмыслила, решилась на кардинальные изменения и наконец-то стала счастливой.
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