Радиатор охлаждения
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Радиатор охлаждения
Лет пять назад был куплен радиатор охлаждения nissens, который разочаровал до глубины души. Пришлось повозиться, чтобы добиться хоть каких-то толков и хоть частично отбить потраченные деньги. Тут настало время покупки нового радиатора, в сторону каких фирм стоит посмотреть?
Re: Радиатор охлаждения
Нисенс, как по мне, с самого начала надежностью не отличался. Если только в первый год производства, когда особо сравнивать было не с чем. Вообще не понимаю, зачем кто-то у них радиаторы берет. Из фирм конкретно не подскажу, поделюсь только продавцом. Сюда https://hono-r.com/ обратитесь, подберут что-нибудь толковое. Еще крайне не рекомендую AVA, текут сразу после покупки.
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