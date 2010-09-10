Сообщение zevc » Сегодня, 13:24

Лет пять назад был куплен радиатор охлаждения nissens, который разочаровал до глубины души. Пришлось повозиться, чтобы добиться хоть каких-то толков и хоть частично отбить потраченные деньги. Тут настало время покупки нового радиатора, в сторону каких фирм стоит посмотреть?