Радиатор охлаждения

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Радиатор охлаждения

Сообщение zevc » Сегодня, 13:24

Лет пять назад был куплен радиатор охлаждения nissens, который разочаровал до глубины души. Пришлось повозиться, чтобы добиться хоть каких-то толков и хоть частично отбить потраченные деньги. Тут настало время покупки нового радиатора, в сторону каких фирм стоит посмотреть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Радиатор охлаждения

Сообщение klonik » Сегодня, 16:08

Нисенс, как по мне, с самого начала надежностью не отличался. Если только в первый год производства, когда особо сравнивать было не с чем. Вообще не понимаю, зачем кто-то у них радиаторы берет. Из фирм конкретно не подскажу, поделюсь только продавцом. Сюда https://hono-r.com/ обратитесь, подберут что-нибудь толковое. Еще крайне не рекомендую AVA, текут сразу после покупки.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя