Сообщение zevc » Сегодня, 13:58

Три месяца сменила обычный диван на кровать с ортопедическим матрасом. По утрам стало легче вставать, спину после сна не тянет. Теперь присматриваюсь к ортопедическим компьютерным креслам. Кто в теме – они работают как матрасы или из ортопедического там только название?