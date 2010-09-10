Покупка кресла
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Покупка кресла
Три месяца сменила обычный диван на кровать с ортопедическим матрасом. По утрам стало легче вставать, спину после сна не тянет. Теперь присматриваюсь к ортопедическим компьютерным креслам. Кто в теме – они работают как матрасы или из ортопедического там только название?
Re: Покупка кресла
Смотря где покупать. Если брать в нормальном магазине по типу этого https://krasnojarsk.metta.ru/ , то можете рассчитывать на ортопедические спинки и сиденья. Или можете посмотреть в офисе компаний, которые матрасы выпускают. Там, где предлагают ортопедическую мебель подешевле, брать не советую. Из ортопедического, как вы правильно заметили, там только название будет.
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