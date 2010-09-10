Школа музыки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Школа музыки

Сообщение zevc » Сегодня, 14:03

Девочки, всем привет! Вот и вырос у меня ребенок, как-никак 10 класс. Последние три месяца наблюдаю за ним страсть к гитаре. Пытается играть все свободное время, получается не очень. Как думаете, если я ему предложу нанять учителя, это будет нормально выглядеть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Школа музыки

Сообщение klonik » Сегодня, 16:14

Приветствую, а ребенок помощи просит? Если пока сидит в комнате и даже оценку своим стараниям не просит, то не лезьте. Максимум, что можете сделать, это тут https://mmotionschool.ru/ купить пару пробных уроков у профессионалов. Только оформите занятия в виде какого-нибудь сертификата, чтобы ребенка особенно не расстраивать. Они в этом возрасте ранимые, критику не воспринимают ни в каком виде.
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