Сообщение zevc » Сегодня, 14:03

Девочки, всем привет! Вот и вырос у меня ребенок, как-никак 10 класс. Последние три месяца наблюдаю за ним страсть к гитаре. Пытается играть все свободное время, получается не очень. Как думаете, если я ему предложу нанять учителя, это будет нормально выглядеть?