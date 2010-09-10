Сообщение zevc » Сегодня, 14:21

Доброго дня, я к вам с вопросом – массажной кресло это хороший подарок для родителей или нет? Родителям по пятьдесят, оба работают на довольно сложной работе, устают. Смотрю кресла, которые работают от сети и могут сделать полноценный массаж. Нормально будет?