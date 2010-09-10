Покупка кресла
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Покупка кресла
Доброго дня, я к вам с вопросом – массажной кресло это хороший подарок для родителей или нет? Родителям по пятьдесят, оба работают на довольно сложной работе, устают. Смотрю кресла, которые работают от сети и могут сделать полноценный массаж. Нормально будет?
Re: Покупка кресла
Это не нормально, это потрясающе! Я бы очень хотела себе какое-нибудь кресло массажное по типу ямогучий. Каждый раз, когда с мужем идем по ТЦ, покупаю себе сеанс на десять минут. Массаж кресло делает потрясающий, усталость снимает превосходно. Но увы, пока мой максимум удобное кресло из этого https://novosibirsk.metta.ru/ магазина. Сижу на нем за компьютером, работаю из дома.
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