Покупка кресла

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка кресла

Сообщение zevc » Сегодня, 14:21

Доброго дня, я к вам с вопросом – массажной кресло это хороший подарок для родителей или нет? Родителям по пятьдесят, оба работают на довольно сложной работе, устают. Смотрю кресла, которые работают от сети и могут сделать полноценный массаж. Нормально будет?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка кресла

Сообщение klonik » Сегодня, 16:20

Это не нормально, это потрясающе! Я бы очень хотела себе какое-нибудь кресло массажное по типу ямогучий. Каждый раз, когда с мужем идем по ТЦ, покупаю себе сеанс на десять минут. Массаж кресло делает потрясающий, усталость снимает превосходно. Но увы, пока мой максимум удобное кресло из этого https://novosibirsk.metta.ru/ магазина. Сижу на нем за компьютером, работаю из дома.
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