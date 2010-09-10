Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Девушки и женщины, которые работают удаленно. Скажите, у вас рабочее место оборудовано как-то отдельно или работаете где придется? Я работаю с ноутбука, таскаю его за собой по всему дому. В результате между работой и личной жизнью никаких границ, устаю…