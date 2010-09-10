Покупка кресла

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка кресла

Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Девушки и женщины, которые работают удаленно. Скажите, у вас рабочее место оборудовано как-то отдельно или работаете где придется? Я работаю с ноутбука, таскаю его за собой по всему дому. В результате между работой и личной жизнью никаких границ, устаю…
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка кресла

Сообщение klonik » Сегодня, 16:28

Здравствуйте, у меня отдельное место. Как вы смогла только два месяца продержаться, дальше чуть с ума не сошла. Реально складывается впечатление, что ты все время на работе. Ни расслабиться, ни на домашние дела переключиться. Выделила в большой комнате угол, купил стол, здесь https://rostov-na-donu.metta.ru/ кресло заказала, поставила цветочек и пару фоток. Если надо сесть за комп по работе – иду туда, стало легче.
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