Сообщение zevc » Сегодня, 14:34

Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, поделитесь лайфхаками от боли в спине для офисных работников. Раньше все больше на нога работала, со спиной не мучилась. Сейчас приходится постоянно сидеть, спина протестует. Массажер, подушка, гимнастика – кто чем спасается?