Покупка кресла

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка кресла

Сообщение zevc » Сегодня, 14:34

Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, поделитесь лайфхаками от боли в спине для офисных работников. Раньше все больше на нога работала, со спиной не мучилась. Сейчас приходится постоянно сидеть, спина протестует. Массажер, подушка, гимнастика – кто чем спасается?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка кресла

Сообщение klonik » Сегодня, 16:34

Здравствуйте, гимнастика каждое утро, массажный ролл в течение дня и хорошее кресло из этого https://samara.metta.ru/ магазина. Ролл, правда, не совсем офисная тема, на нем нужно минут пять в день лежать. Я то дома работаю, могу себе позволить разминку в перерыв, все равно никто не видит. Гимнастику советую всем без исключения, только сначала подберите для себя упражнения подходящие, они разные бывают.
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