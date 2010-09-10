Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Здравствуйте, уважаемые читатели. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас отсрочка от армии в связи с рождением ребенка? Поженились три месяца назад, рожать через два месяца. Заберут мужа в армию или маленький ребенок это уважительный повод для рассрочки?