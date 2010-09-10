Военный билет
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Военный билет
Здравствуйте, уважаемые читатели. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас отсрочка от армии в связи с рождением ребенка? Поженились три месяца назад, рожать через два месяца. Заберут мужа в армию или маленький ребенок это уважительный повод для рассрочки?
Re: Военный билет
Доброго вам дня, заберут, если здоров. Я точно не знаю, как сейчас, но шесть лет назад отпускали на десять суток тех, у кого родился ребенок. А тех, у которых дети до трех лет были, оставляли служить рядом с домом. Вы если отсрочку хотите, то к ним https://военники.рф/ обратитесь, узнайте, как все законно можно сделать. Так-то, если законы почитать, в армию можно не ходить совершенно спокойно и без последствий.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя