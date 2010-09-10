Военный билет

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1025
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Военный билет

Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Здравствуйте, уважаемые читатели. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас отсрочка от армии в связи с рождением ребенка? Поженились три месяца назад, рожать через два месяца. Заберут мужа в армию или маленький ребенок это уважительный повод для рассрочки?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Военный билет

Сообщение klonik » Сегодня, 16:40

Доброго вам дня, заберут, если здоров. Я точно не знаю, как сейчас, но шесть лет назад отпускали на десять суток тех, у кого родился ребенок. А тех, у которых дети до трех лет были, оставляли служить рядом с домом. Вы если отсрочку хотите, то к ним https://военники.рф/ обратитесь, узнайте, как все законно можно сделать. Так-то, если законы почитать, в армию можно не ходить совершенно спокойно и без последствий.
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