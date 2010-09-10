Памятник
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Памятник
Не думала, что мне когда-то придется этим заниматься, но что есть, то есть. Девочки, как правильно выбрать фотку на памятник? Памятник предназначен для свекрови, мы при жизни с ней были не очень близки. Муж самоустранился, решение надо принять срочно. Помогите!
Re: Памятник
А кроме вашего мужа у нее нет других родственников? Если нет, то пинайте благоверного, пусть мамины вещи перебирает. Наверняка у нее есть альбом с фотографиями, откуда можно взять фото. Если нет, попробуйте написать тем, с кем она училась/работала. Там и говорите, что надо заказать памятник на могилу, фотографии нет, если у кого есть – пусть поделятся. Ничего такого в этом нет, люди все понимают. Кто-нибудь отзовется.
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