Сообщение klonik » Сегодня, 16:21

Не думала, что мне когда-то придется этим заниматься, но что есть, то есть. Девочки, как правильно выбрать фотку на памятник? Памятник предназначен для свекрови, мы при жизни с ней были не очень близки. Муж самоустранился, решение надо принять срочно. Помогите!