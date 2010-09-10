Сообщение klonik » Сегодня, 16:51

Никогда бы раньше не подумала, что в банках так серьезно относятся к безопасности. Я была удивлена, когда на вопрос что делать с неработающей программой, мне сказали создать заявку и ждать помощи. Там проблем то было на три минуты, но нет, самим нельзя. Удивлена, а вы?