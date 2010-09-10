Подскажите
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Подскажите
Никогда бы раньше не подумала, что в банках так серьезно относятся к безопасности. Я была удивлена, когда на вопрос что делать с неработающей программой, мне сказали создать заявку и ждать помощи. Там проблем то было на три минуты, но нет, самим нельзя. Удивлена, а вы?
Re: Подскажите
Не могу сказать, что удивлена, сама долгое время отработала в одной похожей организации. Но я ситуацию вижу по-другому. Как мне объясняли более опытные коллеги, вопрос тут совсем не в безопасности. Просто сюда https://itforprof.com/ обратиться проще и дешевле, чем доверять починку сотруднику, который вряд ли это умеет. Специалисты сразу проблему исправят, а этот день потеряет и ничего не сделает.
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