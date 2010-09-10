Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:51

Никогда бы раньше не подумала, что в банках так серьезно относятся к безопасности. Я была удивлена, когда на вопрос что делать с неработающей программой, мне сказали создать заявку и ждать помощи. Там проблем то было на три минуты, но нет, самим нельзя. Удивлена, а вы?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:35

Не могу сказать, что удивлена, сама долгое время отработала в одной похожей организации. Но я ситуацию вижу по-другому. Как мне объясняли более опытные коллеги, вопрос тут совсем не в безопасности. Просто сюда https://itforprof.com/ обратиться проще и дешевле, чем доверять починку сотруднику, который вряд ли это умеет. Специалисты сразу проблему исправят, а этот день потеряет и ничего не сделает.
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