Дистанционное обучение медиков
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Дистанционное обучение медиков
Всем привет, девочки, кто составляет планы питания? Очень много читала на эту тему, хочу научиться составлять планы по науке. По образованию я экономист, цифры люблю. С чего начать, чтобы не тратить время в пустую? За ответы всем заранее огромное спасибо.
Re: Дистанционное обучение медиков
Вы для себя хотите их составлять или же начать на этом зарабатывать? Если чисто для себя, то посмотрите базовые принципы нутрициологии. Этого вам будет достаточно, нужно только один раз разобраться и все. Если хотите монетизировать занятие, сначала сюда https://mosamo.ru/ запишитесь для прохождения медицинских курсов. Это нужно, чтобы другим не навредить своей работой.
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