Сообщение klonik » Сегодня, 16:57

Всем привет, девочки, кто составляет планы питания? Очень много читала на эту тему, хочу научиться составлять планы по науке. По образованию я экономист, цифры люблю. С чего начать, чтобы не тратить время в пустую? За ответы всем заранее огромное спасибо.