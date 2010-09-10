Дистанционное обучение медиков

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дистанционное обучение медиков

Сообщение klonik » Сегодня, 16:57

Всем привет, девочки, кто составляет планы питания? Очень много читала на эту тему, хочу научиться составлять планы по науке. По образованию я экономист, цифры люблю. С чего начать, чтобы не тратить время в пустую? За ответы всем заранее огромное спасибо.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дистанционное обучение медиков

Сообщение zevc » Сегодня, 18:41

Вы для себя хотите их составлять или же начать на этом зарабатывать? Если чисто для себя, то посмотрите базовые принципы нутрициологии. Этого вам будет достаточно, нужно только один раз разобраться и все. Если хотите монетизировать занятие, сначала сюда https://mosamo.ru/ запишитесь для прохождения медицинских курсов. Это нужно, чтобы другим не навредить своей работой.
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