Сообщение klonik » Сегодня, 17:03

Здравствуйте. Сегодня столкнулись с ситуацией, которая требует разъяснений. Приехали сдавать с мужем чермет, наш личный, с дачи. Приемщик взвесил все, говорит – давайте карту, деньги только на нее. Ни у меня, ни у него карт с собой не было. Кое-как деньги нам отдали наличкой и предупредили, что больше ни-ни. Это что такое происходит?