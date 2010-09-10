Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Сегодня столкнулись с ситуацией, которая требует разъяснений. Приехали сдавать с мужем чермет, наш личный, с дачи. Приемщик взвесил все, говорит – давайте карту, деньги только на нее. Ни у меня, ни у него карт с собой не было. Кое-как деньги нам отдали наличкой и предупредили, что больше ни-ни. Это что такое происходит?
Re: Подскажите
Автор, не хочу вас расстраивать, но переход на карты нынче обязательный шаг для пунктов приема сырья. У меня муж всегда здесь https://vtormet-m.ru/ сдает, говорит, что уже год назад ввели оплату на карту. По желанию, то есть можно и наличкой получить. Но с октября про наличность придется забыть, теперь все расчеты только по безналу. Так что привыкайте и вы, ничего не исправить.
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