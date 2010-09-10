Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Могут ли курсы заменить полноценное обучение? Я не говорю о каких-то серьезных профессиях по типу врача, где надо учиться много лет. Но, допустим, чтобы пойти в ту же айти сферу их достаточно будет? Или все эти предложения рассчитаны на доверчивых дурачков?