Дистанционное обучение
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Дистанционное обучение
Могут ли курсы заменить полноценное обучение? Я не говорю о каких-то серьезных профессиях по типу врача, где надо учиться много лет. Но, допустим, чтобы пойти в ту же айти сферу их достаточно будет? Или все эти предложения рассчитаны на доверчивых дурачков?
Re: Дистанционное обучение
Смотря какие курсы и кто преподавать их будет, многое от колы зависит. Я в свое время тут http://institut-bezopasnost.ru/ проходила курс по информационной безопасности. Сейчас работаю в той же компании, только на другой должности. Научили многому, но пришлось все равно практики набираться. Подруга у меня решила стать программистом, потратила 80 тысяч на обучение, не может написать даже простейшего кода.
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