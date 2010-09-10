Дистанционное обучение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1028
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дистанционное обучение

Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Могут ли курсы заменить полноценное обучение? Я не говорю о каких-то серьезных профессиях по типу врача, где надо учиться много лет. Но, допустим, чтобы пойти в ту же айти сферу их достаточно будет? Или все эти предложения рассчитаны на доверчивых дурачков?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дистанционное обучение

Сообщение zevc » Сегодня, 18:29

Смотря какие курсы и кто преподавать их будет, многое от колы зависит. Я в свое время тут http://institut-bezopasnost.ru/ проходила курс по информационной безопасности. Сейчас работаю в той же компании, только на другой должности. Научили многому, но пришлось все равно практики набираться. Подруга у меня решила стать программистом, потратила 80 тысяч на обучение, не может написать даже простейшего кода.
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