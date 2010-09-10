Сообщение дядя Коля » Вчера, 15:33

Наша компания молодая, но уже довольно много клиентов пользуются нашими услугами. Естественно у некоторых возникают те или иные вопросы по использованию нашего продукта. У нас есть служба поддержки, но только через электронную почту. Хотим создать колл-центр. Но для этого нужны какие-то специальные программы, да и персонал наверняка должен пройти соответствующее обучение. Кто сталкивался с такими проблемами - просьба поделиться опытом в их решении.