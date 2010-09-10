Настройка поддержки

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Настройка поддержки

Сообщение дядя Коля » Вчера, 15:33

Наша компания молодая, но уже довольно много клиентов пользуются нашими услугами. Естественно у некоторых возникают те или иные вопросы по использованию нашего продукта. У нас есть служба поддержки, но только через электронную почту. Хотим создать колл-центр. Но для этого нужны какие-то специальные программы, да и персонал наверняка должен пройти соответствующее обучение. Кто сталкивался с такими проблемами - просьба поделиться опытом в их решении.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Настройка поддержки

Сообщение Володя9 » Вчера, 15:48

Общение с клиентами очень важно ни только для пользователей, но и для самой компании. Только так покупатель может быть уверен, что в случае затруднений с купленным продуктом (или услугой) он всегда сможет получить консультацию и дельный совет. Мы сразу были настроены на максимально возможные методы поддержки своих клиентов. У нас есть горячий телефон, чат, электронная почта. А ни так давно мы тут подключились к платформе облачного колл-центра OKI-TOKI. Что хорошо, так это ненужность приобретения какого-то дополнительного специального оборудования, работать можно с обычного ПК. Да и персонал особо обучать тоже нечему, программа проста, но с довольно внушительным функционалом. Оператор легко и просто оказывает помощь нашим клиентам, используя OKI-TOKI.
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