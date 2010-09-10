Подскажите
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Подскажите
Пылесос-керхер для дома, кто пробовал? Насколько я знаю, фирма выпускает хорошую технику. Точно хвалят их мойки, сами такой машину моем. С пылесосом сталкиваться не доводилось. Это же уже бытовая техника, да? А хвалят обычно профессиональную линейку.
Re: Подскажите
Здравствуйте, какой у вас бюджет? Если приличный, то вместо керхера рассмотрите вариант покупки Dyson. Пылесосы у них зарекомендовали себя как идеальные помощники для дома. Легкие, эргономичные, мощности хватает на длительную полноценную уборку. Ну или, если денег много, смотрите на реально профессиональную технику, которую используют клининговые агентства.
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