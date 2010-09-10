Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:50

Пылесос-керхер для дома, кто пробовал? Насколько я знаю, фирма выпускает хорошую технику. Точно хвалят их мойки, сами такой машину моем. С пылесосом сталкиваться не доводилось. Это же уже бытовая техника, да? А хвалят обычно профессиональную линейку.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1029
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:13

Здравствуйте, какой у вас бюджет? Если приличный, то вместо керхера рассмотрите вариант покупки Dyson. Пылесосы у них зарекомендовали себя как идеальные помощники для дома. Легкие, эргономичные, мощности хватает на длительную полноценную уборку. Ну или, если денег много, смотрите на реально профессиональную технику, которую используют клининговые агентства.
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