Установка кранбуксы, Белгород

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Установка кранбуксы, Белгород

Сообщение Buneyaz » 58 минут назад

Услуги по установке кран-буксы нужны, Белгород. Номером хорошего мастера можете поделиться? На Яндекс Услугах можно выбрать спеца, или какие-то другие сайты объявлений можете порекомендовать? Авито? Сюда https://belgorod.servishouse.ru/ хочу обратиться, человек в городской телеге их порекомендовал. Нужны ваши советы.
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